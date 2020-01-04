فلكي كويتي: الأرض ستكون في أقرب نقطة إلى الشمس غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ)

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن الأرض ستكون في أقرب نقطة إلى الشمس غدًا الأحد، وهو ما يسمى بـ (الحضيض الشمسي)، مشيرًا إلى أن مدار الأرض حول الشمس سيبعد نحو 147 مليون كيلومتر.

وأوضح السعدون - في تصريح صحفي اليوم السبت - أن اقتراب الأرض من الشمس، ليس له تأثير كبير على درجات الحرارة في الأرض؛ حيث تزيد بنحو 2ر3 درجة سيليزية (مئوية) فقط.

ولفت الفلكي الكويتي إلى أن من مظاهر اقتراب الأرض من الشمس، أنها تزيد سرعتها وهي تدور حول الشمس بنحو 1 كلم في الثانية، عما هي في الأيام العادية التي تقدر بنحو 30 كلم في الثانية، لتصبح سرعتها 31 كلم في الثانية، موضحًا أن من يراقب السماء، يلاحظ أن سرعة الشمس تكون أسرع في سماء الأرض.