سماع دوي انفجار وسط بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن شهود عيان في العراق، اليوم السبت، سماع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد، ولم يعرف مصدر الانفجارات بعد.

وأكدت "السومرية نيوز" العراقية، سقوط قذيفة هاون قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، وإغلاق مدخل الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية.