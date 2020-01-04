طهران توضَّح مضمون رسالة أمريكية نقلها السفير السويدي

كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي فدوي، فحوى الرسالة الأمريكية التي حملها السفير السويسري إلى إيران أمس الجمعة، في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وقال فدوي في تصريحات صحفية اليوم السبت: "الأمريكيون أرسلوا لنا رسالة صباح الجمعة وبطريقة دبلوماسية، وقالوا إن أردتم الانتقام فلتنتقموا بما يناسب عملنا"، موضحًّا أن أمريكا طلبت "ألا يتجاوز ردَّ إيران سقف اغتيال قاسم سليماني".
وقال إن "على الأمريكيين أن ينتظروا رد إيران ولا يمكنهم تحديد طبيعةهذا الرد"، وأضاف:"انتقام إيران المؤلم سيكون في أفضل وقت ممكن وبأفضل طريقة".
من جانبه، شددَّ المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي على أن إيران "ستتجنب أي خطوات متسرعة في الرد على اغتيال قاسم سليماني".
وقال: "الجمهورية الإسلامية سترد بحزم بالتأكيد على اغتيال سليماني بما يلبي تطلعات الشعب الإيراني والمرشد وشعوب المنطقة".
وحذَّر شكارجي من أنه "إذا تصرف الأمريكيون بجنون بعد الردالإيراني فسيتلقون ردًّا أكثر إيلامًا"، معتبرًا أن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية عن أي حرب قد تندلع في المنطقة.
وكانت الخارجية الإيرانية قد استدعت أمس الجمعة القائم بأعمال السفارة السويسرية الراعي لمصالح واشنطن في طهران، وأبلغته احتجاجها الشديد على اغتيال قاسم سليماني.
وذكرت الخارجية الإيرانية في وقت سابق أمس، أنه إثر إعلان سويسرا أن سفيرها في طهران نقل رسائل من الولايات المتحدة إلى القيادة الإيرانية، تم استدعاء راعي المصالح الأمريكية بطهران للمرة الثانية وجرى إبلاغه بالردَّ على الرسالة الأمريكية.
وقتل سليماني مع عدد من مسئولي الحشد الشعبي العراقي بضربة جوية أمريكية في طريق مطار بغداد فجر أمس الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران توضَّح مضمون رسالة أمريكية نقلها السفير السويدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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