قديروف: لا يمكن السكوت علي ممارسات الأمريكيين

نددَّ رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف باغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، محذرًا من عواقب وخيمة محتملة لهذه الخطوة.
وكتب قديروف على قناته في تطبيق "تليغرام": "ممارسات الولاياتالمتحدة قد تؤدي إلى تبعات غير قابلة للتنبؤ بماهيتها في الشرق الأوسط، وذلك لا يمكن السكوت عليه".
ولفت إلى أن كثيرا من السياسيين بمن فيهم مسئولون أمميون،قد بادروا إلى إدانة العملية الأمريكية، مشددًّا على أن الهجوم نفذ في أراضي دولة ذات سيادة.
واغتيل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد من مسئولين آخرين في الحرس الثوري والحشد بضربة أمريكية استهدفت موكبهم على طريق مطار بغداد فجر أمس الجمعة.
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