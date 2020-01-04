نائب روسي يدعو إلى بناء قواعد بحرية وجوية وبرية روسية في إيران

اقترح زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، فلاديمير جيرينوفسكي، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، أن تفكر إيران في بناء قاعدة روسية لتجنب تكرار "السيناريو الليبي".

وقال السياسي، عبر قناته على "التليغرام"، "لماذا قتلوا الجنرال الإيراني السليماني؟ من أجل زرع العداء بين الشيعة في العراق وإيران، وكذلك لإعداد الرأي العام الدولي لمزيد من الهجمات على إيران، حيث إن خطة تجزئة هذا البلد كانت جاهزة منذ 10 سنوات، ويتم تنفيذها تباعًا".

وأشار إلى أن اغتيال سليماني"أدى إلى تفاقم الوضع في الشرق الأوسط بأكمله، وأثار تضامن القوى الشيعية، وبشكل عام، القوات الإسلامية والقوات المعادية للولايات المتحدة".

وتابع "لذلك تريد الولايات المتحدة جر روسيا إلى مواجهة مع العالم الإسلامي، كما كان الحال في عام 1979 بعد دخول القوات السوفيتية إلى أفغانستان".

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ووفقا له، يحتاج الأمريكيون الآن إلى "قفزة أخرى لضرب روسيا والصين، لنشر حريق الشرق الأوسط إلى المناطق

المجاورة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى حرب نووية كبيرة".

وأردف "لكن يمكننا منع ذلك. لذا، يمكن لإيران الآن اللجوء إلى روسيا طلبًا للمساعدة. ويمكننا بسرعة نشر قاعدة بحرية في المحيط الهندي، وقاعدة جوية عسكرية وقاعدة للقوات البرية في ذلك البلد".

واختتم "يمكن لإيران أيضا أن تطلب بشكل عاجل شراء أنظمة الدفاع الجوي الحديثة لحماية سمائها، وإذا تمكنت من فعل ذلك ستبقى على قيد الحياة، وفي حال لم تقم بذلك، سيكون مصيرها كمصير ليبيا. ونحن لا نريد ذلك، لكننا نقترح اعتماد تدابير حديثة وفعالة للدفاع عن النفس".