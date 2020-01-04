رسالة خطية من السيسي إلى رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا

أرسل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رسالة خطية إلى رئيس جمهورية الكونغو برازافيل حول الأوضاع في ليبيا. وبحسب بيان للخارجية المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قام السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا. من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس دنيس ساسو نجيسو، رئيس جمهورية الكونغو برازافيل ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا. وقد أعرب الرئيس ساسو نجيسو عن "تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي". به الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، وخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي". كما أكد "حرص لجنة الاتحاد الأفريقى رفيعة المستوى حول ليبيا على "الاضطلاع بالدور الرئيسى في منع التصعيد الحالي في ليبيا باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعاني من تداعيات الأزمة".

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