فرنسا تدعو لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، الجميع للعمل على منع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين أطراف متنازعة في الأزمات الدولية.

وقالت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون ذكّر، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس العراقي برهم صالح، "بتمسكه بأمن وسيادة العراق".

وأضاف قصر الإليزيه، في بيان، أن "الرئيسين توافقا على البقاء على اتصال وثيق لتجنب تصعيد إضافي للتوترات والتحرك من أجل استقرار العراق والمنطقة برمتها".

ودعا الرئيس الفرنسي إلى "مواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة"، بحسب بيان عراقي.

وأكد ماكرون على حرص بلاده على "استقرار العراق وسيادته وسلامة أراضيه".

وقال ماكرون "إن استقرار الشرق الأوسط يتطلب العمل من أجل تجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية".

كما أكد الرئيس الفرنسي أهمية استمرار قتال تنظيم داعش الإرهابي.

وأعرب الرئيس العراقي عن "تقدير العراق للمساندة التي يقدمها الأصدقاء كطرف أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة".

وجدد برهم صالح "حرص العراق على أن يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحوله إلى ساحة للخلافات".

وقال "إن حماية السيادة واستكمال النصر ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي".

وجرى، خلال الاتصال، تبادل وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة.