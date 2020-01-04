كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناتو يعلق أنشطة التدريب في العراق بعد مقتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حلف شمال الأطلسي، اليوم السبت، تعليق مهمة التدريب في العراق بعد مقتل القيادي بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد.

وقال القائم بأعمال المتحدث بإسم حلف شمال الأطلسي، ديلان وايت: "سلامة أفرادنا في العراق أمر بالغ الأهمية... نواصل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة. مهمة الحلف مستمرة، لكن أنشطة التدريب سيتم تعليقها مؤقتا".

وقال إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج تحدث هاتفيا مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بعد هجوم يوم الجمعة على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد.

وأضاف أن الحلف يتابع الوضع في المنطقة عن كثب وسط قلق متزايد من أن يؤدي مقتل ثاني أقوى رجل في إيران إلى إشعال منطقة الشرق الأوسط.

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وتضم بعثة حلف الأطلسي في العراق مدنيين وعسكريين ويبلغ عددهم بضع مئات من المدربين والمستشارين والمساعدين من دول داخل الحلف وخارجه.

وتأسست البعثة في بغداد في أكتوبر تشرين الأول 2018 بعد ثلاث سنوات من الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وتهدف البعثة وهي غير قتالية إلى تدريب ومساعدة أجهزة الأمن والمؤسسات العراقية في التصدي لأي تهديدات في المستقبل. ولا يعمل أفراد البعثة إلى جانب القوات العراقية أثناء العمليات.

وتتولى قيادة البعثة حاليا الميجر جنرال جيني كارينيان وهي كندية.

من ناحية أخرى، قال الجيش الألماني في رسالة اطلعت عليها رويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها أوقفوا تدريب القوات العراقية بسبب التهديد المتزايد الذي يواجهونه بعد هجوم أمس على سليماني.