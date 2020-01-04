كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تطالب إيران الإلتزام بالاتفاق النووي ووقف التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال لودريان: "إنه ناقش المسألة مع نظيريه الصيني وانج يي والألماني هايكو ماس، على أمل تجنب التصعيد بين إيران والولايات المتحدة".

وقال لودريان في بيان: "إن فرنسا تشاطر ألمانيا بشكل تام الهدف الرئيسي بنزع التصعيد والحفاظ على الاتفاق النووي الذي أبرم في العاصمة النمساوية فيينا عام 2015".

وأشار إلى أن "اتفاقا" مع الصين "حض إيران على تجنب أي انتهاك جديد لاتفاق فيينا".

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