رئيس الكونغو يؤكد الحرص على منع التصعيد في ليبيا

أكد رئيس الكونغو برازافيل، ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، دنيس ساسو نجيسو، حرص اللجنة على الاضطلاع بالدور الرئيسي في منع التصعيد الحالي في ليبيا باعتبارها دولة أفريقية.

وأعرب "نجيسو" عن تقديره للدور الذي يقوم به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية وفي الملف الليبي، وخاصةً خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما أكد حرص لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا على سلامة الشعب الليبي.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، الجمعة، عن قلقه بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

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وأعلن فكي، في بيان، أنه "قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة".

وطالب المجتمع الدولي بالانضمام إلى أفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا، محذراً من "عواقب خطيرة" لمجمل القارة.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن التهديدات بالتدخل السياسي والعسكري في ليبيا يزيد من خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو.

وقرر مجلس النواب الليبي، في وقت سابق السبت، إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، معلنا إحالة السراج للقضاء بتهمة الخيانة العظمى.

كما قرر البرلمان الليبي قطع العلاقات مع الحكومة التركية، على خلفية تدخلاتها في الشؤون الداخلية الليبية، وصادق على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة المليشيات.