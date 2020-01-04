كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيشان تحذر من عواقب وخيمة محتملة عقب مقتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت رئاسة الشيشان، من عواقب وخيمة محتمة وراء اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وكتب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، على قناته في تطبيق "تلجرام":"ممارسات الولايات المتحدة قد تؤدي إلى تبعات غير قابلة للتنبؤ بماهيتها في الشرق الأوسط، وذلك لا يمكن السكوت عليه".

ولفت إلى أن كثيرا من السياسيين بمن فيهم مسؤولون أمميون، قد بادروا إلى إدانة العملية الأمريكية، مشددا على أن الهجوم نفذ في أراضي دولة ذات سيادة.

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ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.