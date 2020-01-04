تحقيقات مع عناصر بمطار بغداد‬ بشأن تسرب خبر وصول "سليماني"

قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذي تم قتله في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد.

وستجري مراسم تشييع جثمان قاسم سليماني وجثامين رفاقه بعد وصولها إلى إيران، في مدينة مشهد عند مرقد علي بن موسى الرضا، يوم الأحد، ومن ثم ستجري مراسم تشييع الجثامين في طهران يوم الاثنين.

وأضاف البيان، أن مراسم تشييع ودفن سليماني ستجري يوم الثلاثاء في مسقط رأسه بمدينة كرمان مركز محافظة كرمان، جنوب شرقي البلاد.

وكان قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قاسم سليماني، قد لقى مصرعه بمعية نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما في هجوم جوي أمريكي حين خروجهما من مطار بغداد فجر الجمعة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.