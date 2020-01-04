"مكافحة الجريمة" بألمانيا تعلن تحديث تقديراتها بعد مقتل سليماني

أعلنت هيئة مكافحة الجريمة في ألمانيا، اليوم السبت، تحديث تقديراتها لوضع المخاطر في البلاد بعد مقتل قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد فجر الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية في عددها عن وزارة الداخلية القول: "إن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص أيضا على حماية المنشآت الأمريكية والإسرائيلية في ألمانيا".

كان متحدث باسم هورست زيهوفر، وزير الداخلية الألماني، صرح، السبت، بأنه سيتم إصدار تقدير جديد لوضع المخاطر، وقال: "إنه سيتم إبلاغ الدول بهذا التقدير فور الانتهاء منه".

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وقال أرمين شوستر، خبير الشؤون الداخلية بحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في تصريحات للصحيفة نفسها، إن التصعيد في الشرق الأوسط يمكن أن يجلب الإرهاب إلى غرب أوروبا "وبالذات المنشآت الأمريكية أو الإسرائيلية أو اليهودية ستكون أهدافا محتملة لأعمال انتقامية".

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.



وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.