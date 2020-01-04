كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: تصرفات أمريكا تشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الأساسية للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيرجي لافروف

ناقش وزير الخارجية الروسيونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الوضع في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيراني، في بغداد على يد الجيش الأمريكي.

وشدد لافروف، على أن مثل هذه الأعمال الأمريكية تشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الأساسية للقانون الدولي، ولا تسهم في تحقيق أهداف واشنطن المعلنة في الحرب ضد الإرهاب، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الروسية.

وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق من العواقب الوخيمة المحتملة لهذه العملية الأمريكية على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما تمت مناقشة التسوية السورية والوضع في ليبيا.

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كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قد أعلنت أمس الجمعة، أن "الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".

وقال البنتاجون: إن "سليماني كان منخرطاً بصورة نشطة بتطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وجنود أمريكيين في العراق والمنطقة، الجنرال سليماني وفيلق القدس مسؤولان عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وجرح الآلاف الآخرين.. الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في العراق هذا الأسبوع".

وأضاف: "الضربة كانت تهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران.. الولايات المتحدة الامريكية ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها أينما كانت".