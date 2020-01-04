كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي وبرهم صالح يشددان على أهمية سيادة العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي بالرئيس العراقي برهم صالح، على أهمية سيادة العراق، خاصة

بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد.