اخبار العالم

الرئيس الفرنسي وبرهم صالح يشددان على أهمية سيادة العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي وبرهم صالح يشددان على أهمية سيادة العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي بالرئيس العراقي برهم صالح، على أهمية سيادة العراق، خاصة بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية فجر الجمعة الماضي في العاصمة العراقية بغداد. 

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا