روسيا والصين يرفضان مقتل "سليماني"

ودعت الصين، السبت، إلى معالجة التوتر بين طهران وواشنطن عبر الحوار.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قاسم سليماني في بغداد، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.