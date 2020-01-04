البحرية المصرية تنفذ مناورات وتدريبات في البحر المتوسط

نفذت القوات البحرية المصرية، مساء اليوم السبت، مناورات وتدريبات شملت عمليات برمائية كاملة في البحر المتوسط

وشهدت التدريبات البحرية المصرية مشاركة القوات الجوية وغواصات وقطع بحرية أخرى، وباشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية.

وشلمت المجموعة القتالية لحاملة المروحيات فرقاطات طراز "جو ويند" وطراز "بيرى"، ولنشات صواريخ طراز "سليمان عزت" إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز "209"، بالإضافة إلى عدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحربة المصرية.

ووفقا للمتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فقد شهد التدريب اشتراك القوات الجوية، وجاء متمثلاً في اشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز "كاموف" وطائرات "الأباتشى" وطائرات "f-16"، إضافة إلى الطائرات طراز "شينوك".

Advertisements

وأشار الرفاعي في بيان إلى مشاركة "عناصر الدفاع الجوى ومجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية".

وشدد المتحدث العسكري المصري على أن التدريب تميز بالتنوع فى أساليب القتال مع الاستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث النخطيط والتنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة.

وتابع أن هذا التدريب "عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجيى والتعبوى والتكتيكى، والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات".

وشهد التدريب أيضاً قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز "SH-2G" بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات، فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات.