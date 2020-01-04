كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال: مقتل ٣ من حركة الشباب الإرهابية في غارة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، مقتل 3 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية، في أول غارة جوية أمريكية في العام الجديد.

وأضافت "أفريكوم" في بيان أن الغارة الجوية استهدفت، الجمعة، مسلحين تابعين للحركة في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة مقديشو.

وأشار البيان إلي أن الغارة لم تسفر عن أية خسائر في صفوف المدنيين.

وقال مصدر خاص لـ "العين الإخبارية" إن الغارة وقعت في منطقة بعاو في إقليم شبيلي السفلى وتم تنفيذ العملية العسكرية المشتركة بين القوات الأمريكية والصومالية.

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وأوضح المصدر، أن هذه الضربة تعد أول عملية للقوات الأمريكية التي تشنها في العام الجديد بالصومال.

وبحسب تقارير فإن العام الماضي شهد تنفيذا مكثفا للهجمات الأمريكية بلغت 63 عملية ضد حركة الشباب الإرهابية.

وتقاتل حركة الشباب من أجل السيطرة وفرض سيادتها في البلاد، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.