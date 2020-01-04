العراق: قوات التحالف غير مسموح لها القيام بأي عمل دون إذن

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، إنهم يمتلكون بدائل لتدريب القوات المسلحة.

وأوضح اللواء "خلف"، خلال تصريحاته، اليوم السبت، أن قوات التحالف غير مسموح لها القيام بأي عمل إلا بموافقة القائد العام.

وسبق أن كشف بأن السلطات العراقية فتحت تحقيقاً مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني من دمشق إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال خلف إن "اللجان التحقيقية بدأت العمل، وسيجري التحقيق مع كل من نعتقد أنه كان مطلعا على بعض الوقائع والمعلومات داخل المطار".

وكان حلف الناتو، أعلن اليوم، السبت، تعليق عمليات التدريب في العراق؛ إثر اغتيال قائد الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال، علي فدوي، إن طهران تلقت رسالة أمريكية نقلها لها السفير السويسري أمس، الجمعة، في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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وأوضح فدوي أن الأمريكيين قالوا للإيرانيين في الرسالة إن أردتم الانتقام فلتنتقموا بما يناسب عملنا"، موضحا أن أمريكا طلبت "ألا يتجاوز رد إيران سقف اغتيال قاسم سليماني.

وأضاف أنه "على الأمريكيين أن ينتظروا رد إيران ولا يمكنهم تحديد طبيعة هذا الرد". مؤكدا أن انتقام إيران المؤلم سيكون في أفضل وقت ممكن وبأفضل طريقة".

من جانبه، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي على أن إيران "ستتجنب أي خطوات متسرعة في الرد على اغتيال قاسم سليماني" .