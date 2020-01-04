الرئيس الجزائري يوافق على إعفاء عبد القادر بن صالح من منصبه

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الموافقة على طلب إعفاء عبد القادر بن صالح من منصب رئاسة مجلس الأمة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها: "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقى رسالة من رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، يخطره فيها برغبته في إنهاء عهدته على رأس مجلس الأمة".

وبعد أن وافق على استقالة بن صالح، أشاد عبد المجيد تبون بالدور الذي لعبه الرئيس المؤقت السابق خلال فترة الأزمة السياسية التي عاشتها الجزائر بعد خلافته الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان الماضي.

Advertisements

وعبّر تبون لبن صالخ عن "بالغ تقديره وامتنان الأمة، نظير إخلاصكم وتفانيكم في خدمة المؤسسة البرلمانية والدولة وشعبنا، سوف يشهد لكم التاريخ، لا محالة، أنكم كنتم دوما رجل الموقف متى احتاج إليكم الوطن"، كما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية.

ومن المرتقب أن يجتمع مجلس الأمة في الأيام القليلة المقبلة لانتخاب رئيس جديد خلفاً للمستقيل عبد القادر بن صالح، فيما بقي صالح قوجيل رئيساً بالنيابة لمجلس الأمة الجزائري باعتباره أكبر النواب سناً.

وذكرت وسائل الإعلام الجزائرية أن استقالة بن صالح من على رأس مجلس الأمة جاء بسبب وضعه الصحي، إذ يعاني منذ عدة سنوات من "مرض السرطان".

كما ذكرت وسائل إعلام محلية، أن المرض اشتد على صالح خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة الجزائر مؤقتاً، وتغيرت ملامحه كثيراً بعد ذلك مقارنة بفترة رئاسته لمجلس الأمة، حيث يتنقل بشكل دائم إلى مستشفى "عين النعجة" العسكري بالعاصمة للعلاج الكيميائي.