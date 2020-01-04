الجيش الليبي يستهدف مقر القوة الثامنة في النواصي شمال طرابلس

استهدف طيران الجيش الليبي، اليوم السبت، مقر القوة الثامنة في النواصي شمال العاصمة طرابلس.

ويذكر أن استهدف سلاح الجوالليبي، حافلة تقل إرهابيين ومرتزقة سوريين في طرابلس.

وأصدرت الشعبية بيانا جاء فيه أن مقاتلات السلاح الجوي شنت حملة جوية مكثفة على عدد من المواقع للمليشيات في محاور العاصمة كافة شملت استهداف مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر والآليات.

وتابعت أن سلاح الجو نفذ غارة على حافلة نقل كانت تقّل عددا من المرتزقة الأجانب من حاملي الجنسية السورية أثناء نقلهم من قاعدة معيتيقة العسكرية لمواقع تمركزهم.

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وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن المقاتلات استهدفت رتل سيارات مسلحة للمليشيات في طريقهم لمعسكر الإمداد والتموين بطريق السواني في طرابلس.

وأكد المركز أن من بين العناصر المستهدفة ضباطا ومستشارين أتراكا وقيادات المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا بعد وصولهم حديثا.

وعلى صعيد العمليات في سرت، أكدت شعبة الإعلام الحربي شن الجيش، الجمعة، غارات على المليشيات المتمركزة في مقر كتيبة الساعدي جنوب مدينة سرت.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن الغارات نفذت بعد رصد دقيق ومراقبة كل المواقع المستهدفة، موضحا أن أي تجمع أو تحرك مشبوه سيكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي.