“الڤار” حاضر في “الديربي” المغاربي بين الرجاء ومولودية الجزائر

عائشة مجيب- صحافية متدربة

تعرف مباراة الرجاء الرياضي ومضيفه مولودية الجزائر، مساء اليوم السبت، حضور تقنية الفيديو “الفار”، وهي المباراة التي ستقام على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالعاصمة الجزائر، برسم ذهاب ربع نهائي كأي محمد السادس للأندية الأبطال.

وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تطبيق تقنية الفيديو بداية من دور ربع نهائي البطولة العربية، من أجل النزاهة والشفافية، وتفادي الأخطاء التحكيمية التي ينتج عنها سخط واحتجاج الجماهير.

وتعطى ضربة بداية المواجهة على الساعة الثامنة مساء، بينما تجرى أطوار الإياب بملعب محمد الخامس بالبيضاء، يوم 9 فبراير القادم.