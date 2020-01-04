المنتخب الأمريكي لكرة القدم يلغي معسكره بسبب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني

عائشة مجيب- صحافية متدربة
أجل المنتخب الأمريكي لكرة القدم،معسكره التدريبي الذي كان يعتزم إقامته بالدوحة القطرية، بسبب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف جوي أمريكي ببغداد.
وأصدر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بلاغا، يعلن فيه عن إلغاء سفر المنتخب لقطر، بسبب تطور الأوضاع في الشرق الأوسط.
وكان من المقرر أن ينطلق المعسكر التدريبي من يوم الأحد 5 يناير إلى غاية 25 من الشهر الحالي، علما أن هذا المعسكر كان استعدادا لمباراة ودية يخوضها المنتخب الأمريكي ضد كوستاريكا في الأول من فبراير.
يذكر، أن فكرة إقامة المعسكر التدريبي بقطر، جاءت من أجل اختبار التجهيزات العالمية في قطر، التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2022.
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