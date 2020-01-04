انتحار لبناني حرقاً احتجاجاً على وضعه المعيشي

وأحرق المواطن عبد القادر الجنكي (45 عاما)، نفسه بسكب البنزين على جسده، وإشعاله لتمتد النار منه إلى محتويات المنزل.

وكشف جيران الجنكي أن عدم قدرته على إعالة عائلته، كان السبب من وراء انتحاره.

وقال مصدر أمني، إن "زوجة الجنكي وأولاده سبق وأن غادروا المنزل المصنوع من صفائح الحديد لعدم قدرته على إعالتهم. ‎