رسمياً.. علاء عباس وامجد عطوان 'كويتاويان'

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2020-01-04 | 17:10
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اعلن نادي الكويت الكويتي، تعاقده مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، علاء عباس وامجد عطوان.
وذكر النادي في بيان إطلعت عليه الخليج 365، أنه "اقيم مساء اليوم، المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبان الدوليان للمنتخب العراقي علاء عباس و أمجد عطوان".
واضاف ان "التقديم تم بتواجد رئيس مجلس نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم و أمين الصندوق فهد علي الغانم ونائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة والمدير الفني للفريق وليد نصار ورئيس المركز الإعلامي عبدالرحمن الأنصاري والمنسق العام أحمد الفرهود".
يذكر أن الفريق "الكويتاوي" يلعب في الملحق المؤهل لدوري ابطال آسيا 2020 ويتصدر الدوري الكويتي.
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