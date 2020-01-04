رسمياً.. علاء عباس وامجد عطوان 'كويتاويان'

ووصل اللاعبان مساء اليوم من اجل التوقيع على عقد انضماهما الى صفوف متصدر الدوري الكويتي.

وذكر النادي في بيان إطلعت عليه الخليج 365، أنه "اقيم مساء اليوم، المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبان الدوليان للمنتخب العراقي علاء عباس و أمجد عطوان".



واضاف ان "التقديم تم بتواجد رئيس مجلس نادي الكويت الرياضي خالد علي الغانم و أمين الصندوق فهد علي الغانم ونائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة والمدير الفني للفريق وليد نصار ورئيس المركز الإعلامي عبدالرحمن الأنصاري والمنسق العام أحمد الفرهود".

يذكر أن الفريق "الكويتاوي" يلعب في الملحق المؤهل لدوري ابطال آسيا 2020 ويتصدر الدوري الكويتي.

