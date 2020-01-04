مصادر أمنية: تحقيقات تجري مع عناصر بمطار بغداد‬ بشأن تسرب خبر وصول سليماني

افادت مصادر أمنية، السبت، بوجود تحقيقات تجري مع عناصر بمطار بغداد‬ بشأن تسرب خبر وصول قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وقالت المصادر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك تحقيقات تجري مع عناصر أمنية في مطار بغداد‬ لمعرفة كيفية تسرب خبر وصول سليماني".

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين، فجر الجمعة (5 كانون الاول 2020)، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.