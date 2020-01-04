علاء عبد الزهرة يرد على انباء انتقاله لخورفكان الاماراتي

انباء افادت بأن خورفكان الاماراتي، سيضم عبد الزهرة من اجل مساعدته لتفادي الهبوط في الدوري الاماراتي الممتاز.

وقال عبد الزهرة في حديث للسومرية نيوز، إن "الانباء التي اشارت الى انتقالي لصفوف خورفكان الاماراتي، غير صحيحة".



واضاف "احترم عقدي مع الشرطة وجاهز للتحديات الجديدة في الدوري الممتاز ودوري أبطال آسيا"، مؤكداً في الوقت ذاته على "تلقيه عدة عروض خليجية في الشتاء".

ويعد عبد الزهرة احد الاعمدة الاساسية في تشكيلة مدرب القيثارة الخضراء الكنسدر اليتش وكذلك مع المنتخب الوطني بقيادة سريشتكو كاتانيتش.

