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علاء عبد الزهرة يرد على انباء انتقاله لخورفكان الاماراتي

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2020-01-04 | 16:58

علاء عبد الزهرة يرد على انباء انتقاله لخورفكان الاماراتي

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رد نجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة، علاء عبد الزهرة، على انباء انتقاله الى صفوف خورفكان الاماراتي في الانتقالات الشتوية الحالية.
انباء افادت بأن خورفكان الاماراتي، سيضم عبد الزهرة من اجل مساعدته لتفادي الهبوط في الدوري الاماراتي الممتاز.

وقال عبد الزهرة في حديث للسومرية نيوز، إن "الانباء التي اشارت الى انتقالي لصفوف خورفكان الاماراتي، غير صحيحة".


واضاف "احترم عقدي مع الشرطة وجاهز للتحديات الجديدة في الدوري الممتاز ودوري أبطال آسيا"، مؤكداً في الوقت ذاته على "تلقيه عدة عروض خليجية في الشتاء".

ويعد عبد الزهرة احد الاعمدة الاساسية في تشكيلة مدرب القيثارة الخضراء الكنسدر اليتش وكذلك مع المنتخب الوطني بقيادة سريشتكو كاتانيتش.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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