جهاز مكافحة الارهاب ينفي وجود احتكاك مع كتائب حزب الله في بغداد

نفى جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، وجود احتكاك بين قوات الجهاز وكتائب حزب الله في بغداد. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في حديث تابعته الخليج 365، إنه "انتشرت بعض الصور والمقاطع الفيديوية وكلام حول وجود احتكاك بين كتائب حزب الله وجهاز مكافحة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً".



وأضاف النعمان، أن "تواجد قوات الجهاز واضح ومعلوم وهو حماية شارع المطار وطريق المطار وداخل المنطقة الخضراء"، مشدداً على أن أي تواجد لقوات الجهاز خارج هذه المناطق غير موجود خاصة في المنطقة الذي حصل فيها تشييع للشهداء".



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