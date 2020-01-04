البرهان يترأس اجتماعا طارئا لمناقشة الأوضاع الأمنية بالسودان‎

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان؛ وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية": "إن الأوضاع التي تعيشها البلاد بالغة التعقيد، وانعقاد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع بهذه السرعة مهم جدا، خاصة أن الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية في السودان".

وخلال الاجتماع تلقى رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني ملاحظات من الشرطة والأجهزة الأمنية عن الوضع الأمني واتخذ عددا من التدابير.

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وكان المجلس أصدر مرسوما جمهوريا يقضي بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وقضى المرسوم بتشكيل مجلس الأمن والدفاع على أن يترأسه رئيس المجلس السيادي، وشمل كل أعضاء المجلس، إضافة لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.



والأحد الماضي، وقعت اشتباكات قبلية في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أدت لسقوط 48 قتيلا، وإصابة 167 شخصا على الأقل، ونزوح 8111، بحسب جمعية الهلال الأحمر السوداني.

واندلعت أحداث العنف ليل الأحد الماضي نتيجة مشاجرة بين شخصين، قتل أحدهما الثاني ما دفع ذوي القتل، وهو ينتمي لقبيلة ذات أصول عربية لمهاجمة ذوي القاتل، وهو من القبائل الأفريقية، وقاموا بحرق 3 معسكرات "كريندينق 1 و2 وسلطان"، وفق شهود عيان.