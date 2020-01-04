الرئيس الفرنسي: تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ليس أمرا حتميا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة العمل لمنع تحويل العراق إلى ساحة صراع بين الأطراف المتنازعة.

وأصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، السبت، بيانا جاء فيه، "أن الرئيس برهم صالح تلقى اتصالا هاتفيا، السبت، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن التطورات المتسارعة في البلاد والمنطقة".

وشدد الرئيس الفرنسي على حرص باريس على استقرار العراق، وسيادته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى أن استقرار الشرق الأوسط، يتطلب العمل لتجنيب العراق تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية.

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وأضاف ماكرون " على الجميع العمل لمنع تحويل العراق لساحة صراع بين الأطراف المتنازعة في الأزمات الدولية، ومواصلة الشركاء دعم الدولة العراقية ومؤسساتها لحفظ الأمن والسيادة"

وشدد ماكرون على أن سيادة العراق، وأمنه واستقرار المنطقة، ومحاربة داعش لهم الأولوية لدى باريس.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن تقدير العراق للمساندة التي يقدمها الأصدقاء كطرف أساسي يدعم ضرورات الاستقرار في المنطقة.

وأكد حرص العراق على أن يكون عامل استقرار وتوافق في المنطقة والعالم، وعدم السماح بامتداد الصراع إلى أراضيه أو تحوله إلى ساحة للخلافات.

وأشار الرئيس العراقي إلى أن حماية السيادة واستكمال النصر ضد الإرهاب، وإعادة الإعمار تمثل الأولوية للعراق وللمجتمع الدولي.