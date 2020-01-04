الشعب التركي يعاني من استمرار أطماع أردوغان.. فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج تحت عنوان #الشعب التركي يعاني من استمرار #اطماع_اردوغان.



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وكشف النشطاء بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحول إلى ديكتاتور، ونكل بمعارضيهويلفق لهم القضايا والاتهامات.

وفيما يخص تدخل النظام التركى في شئون ليبيا، أكدوا بأنه لا يوجد مبرر ولا مصلحة لتركيا في هذا، سوى أطماع أردوغان الشخصية، التى يسعى إلى أن يكون زعيمًا كبيرًا أو خليفة، في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا يتدخل في شئون الدول الأخرى خاصة العربية والمجاورة.