تحرك دبلوماسي مصري لوقف التدخل في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس اتصالات هاتفية مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار التواصل المكثف مع نظرائه والمسؤولين الدوليين حول الوضع في ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أنه تم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي، فضلا عن أهمية العمل للحفاظ على فرص التوصل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات.