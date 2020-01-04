ترند | البحرية المصرية تستعرض قوتها في وجه أردوغان.. وأمريكا تستعد للحرب العالمية الثالثة وتحرك وشيك من إيران.. وحبس 7 في قضية فتاة المنصورة..وموعد تحسن الجو وتفاصيل طقس الخميس

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية، وبعد ثبوت تورطهم في الواقعة.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين الـ7 بقضية ’’فتاة المنصورة‘‘، وطبول الحرب العالمية الثالثة تقرع.. هجوم وشيك لإيران بعد مقتل سليماني.. وأمريكا ترد بإجراءات حاسمة، وبمشاركة حاملة المروحيات جمال عبد الناصر.. البحرية المصرية تستعرض قوتها في البحر المتوسط تزامنا مع توترات المنطقة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من الأحد، لمدة 24 ساعة، لتنحسر الأمطار على السواحل الشمالية، فقط على أن تعاود التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار بدءاً من الإثنين المقبل.

وشهدت البلاد خلال الساعات الماضية سقوط أمطار غزيرة على مختلف الأنحاء، فضلا عن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

وأكدت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر خلال الساعات المقبلة من السبت، على أن يتحسن الطقس الأحد، ولمدة 24 ساعة.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد، أن الأحد 5 يناير، يشهد طقسا ﺑﺎردا ﻧﻬﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼً، ويتكون الصقيع ليلا في وسط ﺳﻴﻨﺎء وﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى، ونشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الأحد، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 9

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجة

سوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 6 درجة

قنا العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجة

أسوان العظمى 18 درجة والصغرى 7 درجة

موجة سيئة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيء، بدأت من الخميس وتستمر حتى السبت، صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية، ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال هذه الفترة لتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية، تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة: "تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة، يصاحب ذلك إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية".

وتابعت: "من المتوقع أن يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع أحيانا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وعن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى، يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما تنشط الرياح مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة والفرصة مهيئة لسقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

نصائح عاجلة

وناشدت هئية الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار ولانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة.

وأهابت الهيئة بكل المسؤولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة:

الوجه البحري والقاهرة: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 8 إلى 9 درجات للصغرى

السواحل الشمالية: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 10 إلى 9 درجات للصغرى

شمال الصعيد: من 14 إلى 15 للعظمي وما بين 5 إلى 6 درجات للصغرى

جنوب الصعيد: من 16 إلى 18 للعظمي وما بين 8 إلى 7 درجات للصغرى

جنوب سيناء من 17 إلى 19 للعظمي وما بين 12 إلى 14 درجات للصغرى

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بعد ثبوت تورطهم في الواقعة.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين الـ7 بقضية ’’فتاة المنصورة‘‘

قررت نيابة أول المنصورة، برئاسة المستشار إيهاب عطوة، حبس 7 من المتهمين بواقعة التحرش الجماعي بفتاتين بمدينة المنصورة، ليلة رأس السنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبحسب بيان للنيابة، السبت، جاء قرار حبس المتهمين بعد ورود تحريات المباحث حول الواقعة، والتي أكدت تورطهم بعملية التحرش، بعد الكشف على مقاطع الفيديو عقب تفريغ كاميرات المحلات والشارع التى رصدت الحادث والأشخاص المتهمين فيه.

وكانت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية، قد تمكنت من القبض على 7 متهمين، في واقعة التحرش الجماعي.

وبحسب بيان للداخلية، نحج فريق البحث في في تحديد هوية الفتاتين، وضبط 7 متهمين من خلال استخلاص الصور من الفيديوهات، وتم إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وتبين أن المجني عليها، وصديقتها يبلغان 20 عاما ويدرسان بجامعة المنصورة، ومقيمان بذات المدينة.

الفتاة تروي تفاصيل الواقعة

واستمعت نيابة قسم أول المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إلى أقوال الفتاة المتحرش بها، بعد أن حررت محضرًا بالواقعة، لتتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت الفتاة الأولى أمام نيابة قسم أول المنصورة، أنه أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهم بالهواتف المحمولة، فتتدخل بعض المارة في محاولة منعهم، الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة.

وأضافت أنها وصديقتها المقيمة في المنصورة، خرجتا للاحتفال برأس السنة، وتجمهر حولهما الشباب للتحرش بهما، وعادت إلى منزلها في حالة نفسية سيئة، لم تمكنها من الخروج لتحرير محضر، ولكنها فوجئت بتداول الواقعة على الفيس بوك، حسبما ذكر موقع "القاهرة 24".

«حاولوا لمس رجلي والتحسس على ظهري»

وأكدت الفتاة في المحضر إنها تعرضت لتحرش لفظي وتصويرهما بالهواتف المحمولة ومحاولة لمس رجلها والتحسس على ظهرها، ونشبت مشاداة بينهما وبين الشباب، وحاولت الاحتماء في محل الموبايلات وعندما حاول الشباب اقتحام المحل، طردها صاحبه خوفا منهم، وأجرت مكالمة هاتفية تستغيث بأحد الأشخاص.

كما تم التوصل إلى الفتاة الأخرى، والتي أكدت رواية صديقتها.

وتم تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب- 18 سنة- وطالبين- 20سنة- و«ماسح أحذية»- 20 سنه -، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

قرار من النيابة

من جانبه، أمر المستشار إيهاب عطوة، مدير نيابة أول المنصورة، باحتجاز 7 من الشباب المتهمين بالتحرش الجماعي، وقررت النيابة احتجازهم لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، والانتهاء من تفريغ كاميرات المحلات والشارع التي رصدت الواقعة والاشخاص المتهمين فيه، ودور كل متهم بالواقعة.

موجة غضب

انتاب الشارع المصري حالة من الغضب، بعد حادث التحرش المؤسف بفتاتين، الذي شهدته منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، في ليلة رأس السنة.

بداية الوقعة

تعود بداية الأزمة، عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة تحرش جماعي بفتاة ترتدي ملابس قصيرة ليلة رأس السنة، حيث حاوطها عشرات الشباب، وسط صراخها، فيما حاول البعض حمايتها وإنقاذها من الزحمة ووضعها في سيارة لتنطلق بها بعيدًا عن مكان الواقعة.

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع جديد، يرصد لحظة دخول الفتاة إلى محل للاختباء من المتحرشين، وإجرائها اتصالا هاتفيا، يرجح أنّها استغاثت فيه بأحد أقاربها، غير إنَّ صاحبه قام بإخراجها خوفًا على محتويات المحل، وبعد خروجها تعرضت لواقعة التحرش الجماعي.

وأظهر الفيديو، أن المجني عليهما حاولتا الاحتماء بمحل لبيع أجهزة وإكسسوارات الهواتف المحمولة، إلا أن صاحب المحل رفض، وطردهما خوفًا على البضاعة الموجودة بالمحل، بعد تجمهر العشرات من الشباب.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

وقال شهود عيان لـ"المصري اليوم"، إن «الفتاة ضحية الواقعة كانت تسير بصحبة فتاة أخرى بشارع الجمهورية بمفردهما، وقام الجناة بمعاكستهما وترديد ألفاظ جنسية ضدها فقامت الضحية بالدخول لأحد محلات الموبايلات للاحتماء به، ولكن الشباب تجمعوا أمام المحل وكادت تنشب مشاجرة بين العاملين بالمحل والجناة حتى اضطر صاحب المحل لإخراج الفتاة من المحل منعا لاقتحام المكان».

وأضاف شهود العيان أنه «عندما خرجت الفتاة من المحل حاولت إيقاف تاكسي والخروج من المنطقة، لكن الجناة منعوها، وبدأت واقعة التحرش، حيث تدافع المعتدون حولها، بينما اختفت زميلتها من المكان بعدما احتمت بإحدى العمارات، وحاول بعض الشباب حمايتها، لكن التدافع حال دون حدوث ذلك، ونشبت مشادات بين المتحرشين والمدافعين حتى تمكن بعض الشباب من إدخال الفتاة سيارة 128 حمراء وإخراجها من المكان بسرعة».

أول تعليق من منقذ الفتاة

من جانبه، روى سلامة أحمد سلامة، الشاب الذي أنقذ فتاة المنصورة من التحرش تفاصيل الحادث.

وقال سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، الخميس :"كنت مع أصحابي وفجأة لقيت تجمع لشباب حوالين بنتين، وكان التجمع حواليهم مش عادي، ودخلت مع أصحابي لإبعاد الشباب عن البنتين، المنظر وحش، ميرضيش ربنا ولا يرضي حد".

وأضاف سلامة أحمد سلامة أن الفتاة التي تعرضت للتحرش أسرعت للدخول لمحل لبيع الهواتف المحمولة وإن صاحب المحل قام بإبعادها خوفا على المحل مع كثرة الشباب المتجمهر حول الفتاة، لافتًا إلى إنه تم إدخالها بعد ذلك لإحدى السيارات التي كانت متواجدة في الشارع لحمايتها.

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طبول الحرب العالمية الثالثة تقرع.. هجوم وشيك لإيران بعد مقتل سليماني.. وأمريكا ترد بإجراءات حاسمة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اتخاذ واشنطن إجراءات حاسمة لحماية منشآتها من هجوم وشيك لإيران، كرد فعل متوقع على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

وكشفت إيريكا تشوسانو، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، السبت، في تصريحات لقناة "العربية"، أن واشنطن اتخذت "إجراءات حاسمة" لحماية منشآتها من "هجوم وشيك" تشنه إيران أو حلفائها في المنطقة.

وأكدت تشوسانو أن حماية مصالح الولايات المتحدة وحلفائها فى المنطقة "أولوية بالنسبة لنا".

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وعن مقتل قاسم سليمانى، قالت: "إرهابي غذى الصراعات فى المنطقة"، مضيفة: "نريد أن تتوقف إيران عن تصرفاتها كدولة مارقة تدعم الميليشيات".

وأشارت متحدثة الخارجية إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة تجاه طهران "لن تتغير"، مؤكدة: "لا نزال نفرض أقسى العقوبات على إيران".

وأكدت إيريكا أن ألمانيا وبريطانيا تتفقان مع الولايات المتحدة على أن "إيران تشكل تهديدًا" للمنطقة.

وتصدر هاشتاجا "#الحرب_العالميه_الثالثه"،و"#worldwar3"، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قائد فيلق القدس.

وقالت الخارجية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "بتوجيه من الرئيس، قام الجيش الأمريكى بعمل دفاعى حاسم لحماية الأفراد الأمريكيين فى الخارج من خلال قتل قاسم سليمانى، قائد قوة الحرس الثورى الإيرانى، وهى منظمة إرهابية أجنبية مدرجة من قبل الولايات المتحدة".

كما أسفرت الضربات عن مقتل الرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبومهدي المهندس، ومسئول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسئول الآليات، حيدر علي، فضلاً عن عدد من الجثث المتفحمة.

تفاصيل مقتل سليماني

وكشفت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية عن تفاصيل مقتل قاسم سليماني.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن استهدف سليماني جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، مضيفة أن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلّان قائد فيلق القدس ومسئولين آخرين.

وأفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية ببعض التفاصيل حول العملية، حيث قالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وإن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأشارت الوكالة إلى أن مسئولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

من جانبها، أفادت قناة "العربية" الإخبارية في العراق بأن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد.

وأشارت إلى أن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه، مضيفة أن استهداف قائد فيلق القدس جرى قبل خروجه من البوابة الشرقية لمطار بغداد.

العالم يترقب حرب عالمية ثالثة

ويحبس العالم أنفاسه بعد مقتل قاسم سليماني في الغارة الأمريكية بطائرة مسيّرة، وذلك رداً على هجمات على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، وهي عملية الاغتيال التي تراها إيران بأنها "عمل حرب".

وتحدث رواد السوشيال ميديا عن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة بين أمريكا وإيران ردا على الضربة القوية التي وجهها الرئيس الأمريكي ترامب للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الهجمات التي تعرضت لها السفارة الأمريكية في بغداد أثارت غضب واشنطن، معتبرة أن مقتل قاسم سليماني "كان رد فعل أمريكي مبالغ فيه"، بالرغم من وقوف قائد فيلق القدس وراء الهجمات على السفارة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن مقتل شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى كـ قاسم سليماني يعد أمراً حاسماً، إلا أنه شديد الخطورة في الوقت ذاته.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه لم يكن أحد يتوقع التصعيد في المنطقة بمثل هذه الدرجة، مؤكدة أن مقتل قاسم سليماني يهدد بتداعيات طويلة الأمد ومدمرة بالنسبة لحلفاء الولايات المتحدة سواء في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن التقليل من أهمية سليماني في عمليات التجسس والاغتيال التي كانت تقوم بها طهران على الصعيد العالمي، مؤكدة أن قائد فيلق القدس كان يتمتع أيضاً بالسيطرة على قرارات السياسة الخارجية الإيرانية والعلاقات الدولية والحملات العسكرية العلنية.

أول رد من الحرس الثوري الإيراني

من جانبه، علّق الحرس الثوري الإيراني على مقتل قائد فيلق القدس، وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" أن مليشيات الحرس الثوري طالبت الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة، محذرة من أن "جنودها سيواجهون خطر الموت".

ووجه المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، أحمد الأسدي، اتهامه إلى الأمريكيين والإسرائيليين بمسئوليتهما عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

من جانبهما، توعد كل من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني حسن روحاني، بـ "الانتقام" بعد مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، كما أعلنا عن الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

عقب ذلك، دعت الولايات المتحدة رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا، بعد مقتل قاسم سليماني.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرر تعيين إسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس، خلفاً لقاسم سليماني الذي قتل في غارة جوية أمريكية.

طهران تستدعى الدبلوماسي السويسري

واستدعت طهران الدبلوماسي السويسري الممثل للمصالح الأمريكية في إيران، على إثر الحادث.

وزير خارجية إيران

وعلق وزير خارجية إيران، جواد ظريف اليوم الجمعة، على عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني، معتبر العملية "تصعيد خطير للغاية".

وقال ظريف عبر حسابة علي موقع تويتر: "إن العمل الإرهاب الدولي الذي تقوم به الولايات المتحدة، واستهداف واغتيال الجنرال سليماني - القوة الأكثر فاعلية في قتال "داعش، والنصرة، والقاعدة وآخرون، هو أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق".

وأضاف: "تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية جميع عواقب المغامرة المارقة".

أول تعليق من ترامب

وبعد الضربة الأمريكية، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، حيث نشر العلم الأمريكي وكأنه يعلن انتصار بلاده.

كما أكد الرئيس الأمريكى في تغريدة أخرى عبر تويتر: "إيران لم تفز فى حرب أبدا، لكنها لم تخسر مفاوضات".

أول تعليق من مصر

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً، الجمعة، بعد الإعلان عن مقتل سليماني.

وتحدثت الخارجية في بيانها عن التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، بعد مقتل سليماني بالعاصمة بغداد.

وقالت الخارجية: "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه".

ودعت الخارجية لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.

ووزارة الخارجية أنها ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شئون الدول والشعوب العربية، والتي لن تؤدي سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.

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بمشاركة حاملة المروحيات جمال عبد الناصر.. البحرية المصرية تستعرض قوتها في البحر المتوسط تزامنا مع توترات المنطقة

نفذت القوات البحرية المصرية، السبت، عملية تدريبية في البحر المتوسط، بمشاركة أسلحة متنوعة، أبرزها حاملة المروحيات جمال عبد الناصر.

ووفقا لبيان نشره المتحدث العسكري، على الفيس بوك، قامت القوات البحرية بتفيذ عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، وذلك بإشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر و مجموعتها القتالية و التى شملت الفرقاطات طراز (جو ويند) و طراز (بيرى) ولنشات صواريخ طراز (سليمان عزت) إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة طراز (209) و عدد من وحدات مكافحة الغواصات و عناصر متعددة من القوات الخاصة البحربة و شهد التدريب إشتراك القوات الجوية و الذى جاء متمثلا فى إشتراك الهليكوبتر الحديثة طراز( كاموف) و طائرات ( الأباتشى ) و طائرات (f-16) إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) فى ظل الوقاية المدققة من عناصر الدفاع الجوى و إشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات و الصاعقة إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

حيث تميز التدريب بالتنوع فى أساليب القتال مع الإستخدام لجميع عناصر العملية البرمائية سواء من حيث النخطيط و التنفيذ المتقن لجميع الأفرع الرئيسية و التشكيلات التعبوية و القوات الخاصة و الذى عكس بصورة واضحة إمكانيات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة فى الإشراف والقيادة والسيطرة على هذا النوع من التدريبات المعقدة على المستوى الإستراتيجيى والتعبوى والتكتيكى والذى يتطلب تنسيقات على كافة المستويات.

كما شهد التدريب قيام عدد من الفرقاطات وطائرات الهل طراز (SH-2G ) بتنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات فى إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة لتشكيل العملية البرمائية ضد تهديد الغوصات ، و شهد التدريب بالبحر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ويأتي ذلك تزامنا مع حالة التوتر التي تشهدها المنطقة، خاصة بعد قرار البرلمان التركي بتفويض الرئيس رجب طيب أردوغان في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مما تبعه تحذيرا عاجلا من الجانب المصري بخطورة التدخل الخارجي في الشأن الليبي.

أردوغان يدق طبول الحرب

ووافق البرلمان التركى، الخميس، على مذكرة أردغان، بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم ميلشيات حكومة الوفاق الوطنى في مواجهة الجيش الوطنى الليبي.

وجاء في مذكرة التفويض، أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا"، حسب وكالة الأناضول التركية.

تحذير شديد اللهجة من مصر

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، تؤكد مصر على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي و"السراج"، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

كما تحذر جمهورية مصر العربية من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وتؤكد مصر في هذا الصدد على وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار في هذا البلد العربي، فضلاً عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.

وتدعو مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

السيسي يجتمع بالأمن القومي بعد القرار التركي

وفي سياق متصل، اجتمع مجلس الأمن القومي، الخميس برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصري.

البرلمان المصري يدين القرار التركي

وفي ذات السياق، أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، قرار البرلمان التركي بتفويض الرئيس رجب طيب أردوغان في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الخميس، إن القرار سيحول المنطقة إلى مسرح للعمليات الإرهابية وسيواجه العالم كله نوع جديد من الإرهاب.

وأضافت اللجنة أن "تصويت البرلمان التركي اليوم بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا، سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التي تؤكد على حرية العيش في سلام".

وأوضحت أن كل التصرفات والسياسات التركية في سوريا أو العراق أو ليبيا وشرق المتوسط باتجاة قبرص واليونان، كلها محاولات لإشعال الصراع في المنطقة.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمواجهة القرار التركي.

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