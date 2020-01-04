البزري يحذر من استمرار نهج الهدر والفساد

حذّر رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ من "الأنباء الواردة عن إستمرار بعض الوزراء في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ بإجراء العديد من إستدراجات العروض المحدودة بمبالغ ذات سقف معين غير خاضعة لتدقيق ​ديوان المحاسبة​ وفي ذلك مؤشر إلى أن الطبقة السياسية الحالية ومن يُمثلها من الوزراء الحاليين والمفترضين لم ولن يُغيّروا نهجهم المبني على الهدر و​الفساد​ والزبائنية".

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