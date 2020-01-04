الخليل: لتأليف حكومة ذات مصداقية وكفاءة تعمل للانقاذ السريع

اعتبر امين سر كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ ان "​الدولة​ اليوم غائبة، مما يعني اننا في دولة اللادولة، وحكومة تصريف الاعمال غائبة كليا عن وجودها فيما خص خدمة المجتمع، وحتى الآن لم يتم تشكيل حكومة جديدة، التي نأمل ان تكون بأسرع وقت"، مشيراً الى "اننا نشدد على تأليف حكومة ذات مصداقية وكفاءة تعمل للانقاذ السريع يرقى الى اهم الاخطوات للمسار الصحيح وتخطي الازمات المحبطة بالوطن".

وخلال احتفال تكريمي اقامه في دارته في ​حاصبيا​ على شرف رئيس مجلس إدارة "دار ​اللواء​" للصحافة والنشر رئيس التحرير ​صلاح سلام​، بحضور النائب ​قاسم هاشم​ و​ممثلين​ لوزارء ونواب المنطقة وفعاليات سياسية ودينية وحزبية، أشار الخليل الى ان "​لبنان​ و​العالم​ يتابع مسار تأليف ​الحكومة​ وليس اتمام الحكومة العتيدة سوى النجاح او السقوط المدوي"، متوجها الى رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ مناشدا بـ"أن يمد يده للجميع محاورا ومشاورا وبأن لا يهمل ​الحراك الشعبي​ الذي اصبح بحاجة للإستجاابة لمطالبه المحقة واعتباره جزءا أساسيا من الحل".

كما وناشده ايضا "تشكيل حكومة مسؤولة تقوم مباشرة باستلام مسؤولياتها الدستورية وتنفيذ الصلاحات المطلوبة والمتفق عليها بدءا بملف الكهرباء".

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