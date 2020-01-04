انقطاع التيار الكهربائي عن 3 بلدات في زحلة بسبب عطل على خط التوتر الرئيسي

انقطع ​التيار الكهربائي​ التابع لـ"​شركة كهرباء زحلة​"، عن مناطق رياق، ​علي النهري​ وحارة الفيكاني، بسبب عطل طرأ على خط التوتر الرئيسي. وتعمل فِرق الصيانة على إصلاح العطل وتأمين عودة التيار بأسرع وقت ممكن.

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