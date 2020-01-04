المؤتمر الشعبي دعا للتضامن العربي والإسلامي: لإزالة القواعد الأميركية من العراق

أعرب رئيس "​المؤتمر الشعبي اللبناني​" ​كمال شاتيلا​، عن استنكاره "الاعتداء الأميركي على سيادة ​العراق​ واغتيال قائد فيلق القدس الفريق ​قاسم سليماني​ ورفاقه"، داعيًا إلى "إزالة القواعد الأميركية من العراق وكلّ المنطقة". وجدّد في بيان، المطالبة بـ"التضامن العربي والإسلامي بديلًا من وهم الحمايات الأجنبيّة". ورأى أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لن تستطيع تحقيق هدفها من جريمة الاغتيال، الّذي سيجبرها على الانسحاب من العراق ويزيد من عزم ​المقاومة الفلسطينية​ على مواجهة العدو الصهيوني".

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