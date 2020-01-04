مقتل 8 مهاجرين غير شرعيين جراء غرق قاربهم المطاطي جنوب غربي تركيا

كشفت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "قاربًا مطاطيًّا يحمل على متنه 15 مهاجرًا غير شرعي، غرق في سواحل قضاء فتحية في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا".
وأفادت بـ"مقتل 8 مهاجرين بينهم 3 نساء، بينما تواصل فرق خفر السواحل أعمال البحث عن 7 مفقودين"، موضحةً أنّه "تُستخدم في أعمال البحث والإنقاذ، 3 قوارب، وفريق غواصين، إضافةً إلى طائرة ومروحيّة".
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