سقوط 14 قتيلا على الأقل معظمهم تلاميذ نتيجة هجوم في بوركينا فاسو

أفادت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "عبوة يدويّة الصنع انفجرت في آليّة نقل مشترك عند تقاطع تويني-توغان في محافظة سورو بشمال غرب ​بوركينا فاسو​، والحصيلة الموقتة للضحايا هي 14 قتيلًا وأربعة جرحى إصاباتهم خطيرة".

وأوضح مصدر أمني آخر إلى أنّ "الضحايا هم خصوصًا تلاميذ، كانوا عائدين إلى منطقة دراستهم بعدما قضوا أعياد نهاية ​السنة​ مع عائلاتهم".

وتتعرّض بوركينا فاسو المحاذية لمالي و​النيجر​، لهجمات إرهابيّة أدّت منذ عام 2015 إلى سقوط نحو 750 قتيلًا وتسبّبت بتشريد 560 ألف شخص. وتُطاول الهجمات خصوصًا شمال البلاد وشرقها، فيما استهدفت العاصمة واغادوغو ثلاث مرات.