أفادت مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس"، بأنّ "عبوة يدويّة الصنع انفجرت في آليّة نقل مشترك عند تقاطع تويني-توغان في محافظة سورو بشمال غرب بوركينا فاسو، والحصيلة الموقتة للضحايا هي 14 قتيلًا وأربعة جرحى إصاباتهم خطيرة".
وأوضح مصدر أمني آخر إلى أنّ "الضحايا هم خصوصًا تلاميذ، كانوا عائدين إلى منطقة دراستهم بعدما قضوا أعياد نهاية السنة مع عائلاتهم".
وتتعرّض بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر، لهجمات إرهابيّة أدّت منذ عام 2015 إلى سقوط نحو 750 قتيلًا وتسبّبت بتشريد 560 ألف شخص. وتُطاول الهجمات خصوصًا شمال البلاد وشرقها، فيما استهدفت العاصمة واغادوغو ثلاث مرات.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 14 قتيلا على الأقل معظمهم تلاميذ نتيجة هجوم في بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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