في ولاية أوريغون .. "أمريكية" تعتدي بشكل وحشي على طالبة سعودية وتنزع حجابها وتحاول خنقها به

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

تواجه فتاة أمريكية (23 عاماً) في ولاية أوريغون، تهم الكراهية والاعتداء على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب حجابها.

وذكرت تقارير أمريكية أن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أن الاعتداء وقع مساء 12 نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة وتُدعى "ياسمين رينيه"؛ بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وقامت بمحاولة خنقها، وذلك بإحدى محطات القطار.

شاهد ايضًا: هند القحطاني ترد و بقوة على كل من أتهمها و شكك بوطنيتها

مقدم من نجوم أف أم

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

وقالت الطالبة السعودية للشرطة بعد الهجوم "إنها لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وتعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها".

وجاء في البيان الصادر، أمس الجمعة، من مكتب الادعاء العام، أن المتهمة تحاول التهرُّب من المحاكمة، حيث إنها متغيّبة لمرات عدة وآخرها عن جلسة أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمرٌ باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة.