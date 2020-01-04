حينما قال "ترامب" لمساعديه: كفى هُراء .. إنه الرجل الوحيد القادر على تدميرنا

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

"هل أنت تمزح معي؟ حاول فلاديمير بوتين الاتصال بي، ولم تعطني السماعة؟ ما هذا الهُراء؟ إنه "الرجل الوحيد على وجه الأرض الذي يمكن أن يدمّرنا"!

بهذه الكمات وبّخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين؛ وغيره من كِبار موظفي الإدارة بسبب تقاعسهم عن ترتيب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ في يناير 2017.

جاء ذلك في كتاب جديد تحت عنوان "ترامب وجنرالاته: كلفة الفوضى" بقلم الصحفي الأمريكي ومراسل الأمن القومي بيتر بيرغن؛ حسبما نقلت "روسيا اليوم" عن موقع Business Insider.

وذكر بيرغن؛ في كتابه الذي يستند إلى عشرات المقابلات مع المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أنه في 27 يناير 2017، بعد أسبوع من تنصيبه رئيساً، كان ترامب يستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ في أول زيارة رسمية لزعيم أجنبي إلى صاحب البيت الأبيض الجديد، وفي أثناء الغداء، سألته ماي؛ عمّا إذا كان قد تحدث مع بوتين.

وأجاب ترامب؛ "كلا"، لكن فلين؛ الذي كان بالقرب من الرئيس، قال له: "سيدي، نحن الآن بصدد ترتيب مثل هذه المكالمة. لقد اتصل الرئيس بوتين؛ قبل أيام عدة، لكننا لم نتمكن من إدراج ذلك في جدول أعمالك بعد".

شاهد ايضًا.. ترامب: لا ننشد الحرب ولا نسعى لتغيير النظام الإيراني

مقدم من فرانس 24

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ترامب مازال يعتقد أن كيم "رجل يلتزم بكلامه" بعد إعلان بيونغ يانغ استئناف تجاربها النووية عقب إعلان كوريا الشمالية الأربعاء بـ"عدم مواصلة الارتباط بشكل أحادي" بالاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة في سنغافورة بشأن وقف تجارب بيونغ يانغ النووية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه ما زال يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوف ينزع سلاح بلاده النووي. France 24

ترامب يقول إنه لا يتوقع حربا مع إيران وسط إرسال تعزيزات أمريكية إلى الشرق الأوسط قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه لا يتوقع الحرب مع طهران، وأجاب عندما سؤل عن احتمالية هذه الحرب "لا أرى ذلك يحدث". من جهة أخرى، أعلن البنتاغون إرسال 750 جنديا أمريكيا إضافيا إلى الشرق الأوسط "ردا على الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد"، بعد أن اقتحمها متظاهرون مؤيدون لإيران. France 24

السلطات اللبنانية: غصن دخل البلاد بصورة شرعية ولا شيء يستدعي ملاحقته أعلنت السلطات اللبنانية الثلاثاء أن رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي كارلوس غصن دخل لبنان "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته. وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية أن غصن وصل على طائرة جاءت من تركيا، مستخدما جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية. وكان قطب صناعة السيارات قيد الإقامة الجبرية في اليابان منذ نيسان/أبريل الماضي، ولم تتضح بعد ظروف مغادرته لها. France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO ترامب: لا ننشد الحرب ولا نسعى لتغيير النظام الإيراني وأنقذنا حياة الكثيرين بقتل سليماني France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وانهال ترامب؛ المنزعج من هذا الكلام، بالتوبيخ على فلين؛ قائلاً: "هل أنت تمزح معي؟ حاول فلاديمير بوتين؛ الاتصال بي، ولم تعطني السماعة؟ بماذا بحق الجحيم كنت تفكر؟".

أجاب فلين: "سيدي، كما تعلم، لديك الكثير من المكالمات الواردة، ونحن نحاول أن ندير أمر محادثاتك ومع مَن تتحدّث".

وحسب الكاتب، فإن ترامب؛ وصف بوتين؛ بأنه "الرجل الوحيد على وجه الأرض الذي يمكن أن يدمّرنا"، وشكّك في وقتٍ لاحقٍ في قرار موظفيه تأخير المكالمة معه.

وقال ترامب؛ لكِبار موظفيه في اجتماعٍ مغلق: "ما هذا الهُراء؟ كيف يمكن أن يتصل بي بوتين؛ ولا تصلوني به؟ لا أعرف ماذا تفعلون يا جماعة".

ووفقاً لسجلات البيت الأبيض، فإن ترامب؛ أجرى مكالمة "تهنئة" هاتفياً لمدة ساعة واحدة مع بوتين؛ في 28 يناير 2017.. ووصف البيت الأبيض تلك المكالمة التي تناولت مواضيع تشمل الحرب على "داعش" والنزاع في سوريا، بأنها "إيجابية" و"بداية مهمة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".

وجرت أول مكالمة هاتفية بين ترامب؛ وبوتين؛ في نوفمبر عام 2016، أما أول لقاء شخصي بينهما، فقد عُقد في 7 يوليو من العام نفسه على هامش قمة "العشرين" في هامبورغ الألمانية.

شاهد ايضًا بالصور: أعلى رواتب يحصل عليها ملوك ورؤساء العالم

مقدم من ليالينا