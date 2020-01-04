عبر سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الاصالة والمعاصرة اليوم السبت، في لقاء للجنة بمدينة سلا، عن سعادته بالمصالحة، وقال “نهنىء أنفسنا والجميع على هذا اللقاء، لقد إشتقنا دون شكل لأن نكون ملتئمين من جديد”.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية، في تصريح صحافي”، “نحن الآن في اخآخر محطة للجنة التحضيرية، من أجل المصادقة على الوتائق التي ستعرض بالمؤتمر الوطني.و الذي سينعقد في أقرب الآجال” .
وأشار كوادر، إلى أنه “إن تمت مصادقة عضوات وأعضاء اللجنة سيكون المؤتمر في السابع من شهر فبراير المقبل، وسيتضح للجميع أن الحزب قادر على الذهاب للانتخابات المقبلة، بقوة ووحدة رغم الخلافات”.
كانت هذه تفاصيل خبر كودار: مؤتمر “الأصالة والمعاصرة” سيكون يوم 7 فبراير إن وافقت اللجنة التحضيرية- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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