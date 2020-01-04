كودار: مؤتمر “الأصالة والمعاصرة” سيكون يوم 7 فبراير إن وافقت اللجنة التحضيرية- فيديو

عبر سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الاصالة والمعاصرة اليوم السبت، في لقاء للجنة بمدينة سلا، عن سعادته بالمصالحة، وقال “نهنىء أنفسنا والجميع على هذا اللقاء، لقد إشتقنا دون شكل لأن نكون ملتئمين من جديد”.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية، في تصريح صحافي”، “نحن الآن في اخآخر محطة للجنة التحضيرية، من أجل المصادقة على الوتائق التي ستعرض بالمؤتمر الوطني.و الذي سينعقد في أقرب الآجال” .

وأشار كوادر، إلى أنه “إن تمت مصادقة عضوات وأعضاء اللجنة سيكون المؤتمر في السابع من شهر فبراير المقبل، وسيتضح للجميع أن الحزب قادر على الذهاب للانتخابات المقبلة، بقوة ووحدة رغم الخلافات”.