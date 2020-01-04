وهبي: لم نقم بالمصالحة داخل الـ”بام”وإنما بإعادة بناء الوحدة الحزبية- فيديو

غقال عبد اللطيف وهبي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت بسلا، في لقاء اللجنة التحضيرية للحزب، إن “اللقاءات التي تمت على مستوى القيادات، وعلى مستوى القواعد، أكدت أن لدى الجميع رغبة في الذهاب الى المؤتمر بشكل وحدوي وموحد”.

وأضاف وهبي في تصريح صحافي، “نحن لم نقم بالمصالحة، بل قمنا بإعادة بناء الوحدة الحزبية، لأننا تجاوزنا الخلافات بعد نقد ونقد ذاتي ونقاش لبعض اللحظات” .

وأكد المتحدث ذاته، على “أن هناك جراح لازالت لم تشفى، ولكن في جميع الأحوال أنا فرح ومسرور بهذه المصالحة، شاكرا الإخوان الذين قاموا بالوساطة والدين نجحوا في تقريب وجهات النظر لتجاوز المعيقات”.

وأكد وهبي، أنه يحز في النفس أن هناك من كان ينتظر أن يسقط “البام” وسيفاجأ بنجاحه، معبرا عن اعتزازه واحترام بالمختلفين سياسا معه، الذي فرحوا كثيرا لهذه الوحدة، التي ستحافظ على حزب وطني، وصفه ب الأول في المعارضة.