الصالحي وحارس مرمى.. الرجاء الملالي يضم 4 لاعبين

عزز فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بانتداب أربعة لاعبين جدد، في مراكز حراسة المرمى، والدفاع، وخط الوسط، ثم الهجوم.

وتعاقد الفريق الملالي مع المهاجم ياسين الصالحي، الذي سبق له اللعب في صفوف الرجاء الرياضي والمغرب التطواني، كما خاض تجربة احترافية بالدوريات الخليجية، علما أن اللاعب وقع في كشوفات فريقه الجديد عقدا يمتد لـ6 أشهر.

وإلى جانب الصالحي، ضم رجاء بني ملال مدافعه السابق عدنان مرشدي لموسم ونصف، وهو العقد نفسه الذي وقعه مع متوسط ميدان نهضة بركان رضوان الزرزوري، بالإضافة إلى الحارس أيمن ماجد قادما من الفتح الرباطي على سبيل الإعارة.

يذكر أن أبناء المدرب عزيز العامري، يحتلون المركز الأخير في جدول ترتيب البطولة الاحترافية بنقطة وحيد، إذ تعرض الفريق لـ9 هزائم، مقابل تعادل وحيد، ولم يحقق أي انتصار بعد خوضه 10 مباريات، مع العلم أن في جعبته مباراة ناقصة.