رغم اتهامات بالتجسس: تطبيق "توتوك" يدرج مجددا على جوجل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن القيمون على تطبيق "توتوك" الذي صممته شركة إماراتية وتم حذفه سابقا من منصات تحميل على خلفية اتهامات مستخدمين بالتجسس، إدراجه مجددا على "جوجل بلاي ستور".

وكانت مجموعتا جوجل وآبل أزالتا التطبيق الشهر الماضي من قائمة التطبيقات بعد نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تقريرا يتهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية بإمكان النفاذ المباشر إلى الرسائل والمحادثات عبر الفيديو أو حتى إلى البيانات المتعلقة بالموقع الجغرافي لحامل الهاتف، بالإضافة إلى النفاذ لكاميرات الهواتف والميكروفونات.

وأعلن القيمون على التطبيق، اليوم السبت، في صفحته على تويتر "إننا سعداء بإبلاغكم أن توتوك، أصبح الآن متاحا للتحميل عبر جوجل بلاي ستور".

وأشارت جوجل على منصتها إلى سلسلة من "التحديثات" الخاصة بالتطبيق، بالأخص آلية أكثر وضوحا تتيح للمستخدمين السماح بنفاذ التطبيق إلى بياناتهم ولوائح الأرقام الهاتفية.

ولا يزال "توتوك" غير متوافر على "آبل ستور".

وكان "توتوك" شهد رواجا سريعا في الشرق الأوسط، حيث تقيد عدة دول، أو حتى تمنع، غالبية خدمات الاتصال عبر تطبيقات مثل واتساب.

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وجرى إطلاق التطبيق عام 2019، وقد صممته شركة "بريج القابضة"، وفق "نيويورك تايمز"، التي أضافت أن الشركة هي على الأرجح "واجهة" لـ"دارك ماتر" للاستخبارات والقرصنة الإلكترونية ومقرها أبوظبي.

وكانت جوجل أكدت حذف التطبيق بسبب "مشكلة في المعايير"، من دون إعطاء تفاصيل.

وسبق أن نفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات الاتهامات التي أشارت إليها الصحيفة الأميركية، لافتة إلى أن الأنظمة المعمول بها تحظر خرق البيانات والتنصت غير المشروع.

وتستثمر دولة الإمارات على نطاق واسع في التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، غير أن عددا من الخبراء والمنظمات يتهمون هذه الدولة بفرض قيود على الحرية في نطاق شبكات الإنترنت.