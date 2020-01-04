غرق 5 أشخاص وفيضانات بشوارع ومنازل في يافا وتل أبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت طواقم الإطفاء والإنقاذ، اليوم السبت، بتخليص 5 أشخاص غرقوا جراء مياه الأمطار والفيضانات التي أغرقت العديد من المنازل والطرقات في يافا وتل أبيب، فيما أعلن عن وفاة شاب (35 عاما)، بعد غرق مصعد بمياه الأمطار.

وأغلقت الشرطة العديد من الطرقات والمحاور الرئيسية في منطقة تل أبيب ويافا، وذلك بعد أن علقت العديد من المركبات في الفيضانات التي سببتها الأمطار، حيث تم تخليص المسافرين، فيما أعلن لاحقا عن وفاة وفاة شاب وتخليص امرأة بحالة حرجة جراء الفيضانات والأمطار بعد غرق مصعد بعمارة سكنية.

كما قدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية للعديد من المواطنين ممن تم تخليصهم من المركبات أو المنازل التي أغرقتها مياه الأمطار، وبعضهم نقلوا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، حيث وصفت بعض الحالات بالخطيرة.

وذكر مواطنون أن مياه الأمطار التي هطلت منذ مساء الجمعة وتواصلت، اليوم السبت، تسبب بفيضانات وإغراق للعديد من المنازل والطرقات في يافا وتل أبيب، وحالت دون تنقل المواطنين بمركباتهم.

وتسببت مياه الأمطار الفيضانات بأضرار للعديد من الممتلكات والمنازل والمحال التجارية والمركبات، إضافة إلى انهيار البنى التحتية في بعض الأحياء السكنية والطرقات الرئيسية، علما أن أعمال الحفريات لإقامة القطار الخفيف في يافا وتل أبيب عمقت من معاناة المواطنين وتسبب بالسيول والفيضانات.

وقدمت الطواقم الطبية والإسعاف العلاج لعدة حالات عقب غرق منازل في تل أبيب، من بينها لسيدة (80 عاما) وشابة (23 عاما) ورجل (55 عاما) وصفت حالاتهم بالطفيفة ويعانون من أعراض برد.

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إلى ذلك، عملت طواقم سلطة الإطفاء والإنقاذ على تخليص عالقين داخل مصعد بعد أن أغرقته مياه الأمطار في مدينة تل أبيب. وقد تمكنت الطواقم من تخليص رجل وهو فاقد للوعي".

كما تسلم طاقم سلطة الإطفاء والإنقاذ بلاغا حول وجود عالقين داخل مصعد في تل أبيب، وعليه هرعت 7 طواقم إطفاء وإنقاذ إلى المكان بينها 3 طواقم خاصة من وحدة "لهافا".

ولدى وصول الطواقم، حسب البيان الصادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، تبين أن المصعد عالق وغارق بالطابق تحت الأرض، حيث تمكنت الطواقم من تحديد مكان العالقين وعملوا إلى فتح سقف المصعد وبابه بمعدات خاصة.

وتم إخراج رجل فاقد للوعي من المصعد وأحيل لتلقي العلاج الطبي، فيما تستمر أعمال البحث والإنقاذ عن عالق آخر"، بحسب البيان.