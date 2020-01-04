أمن السلطة الفلسطينية يعتقل مواطنين بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مواطنين أحدهما أسير محرر.

ففي الخليل، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الشاب يزن أبو صالح من صوريف بعد استدعائه للمقابلة صباح أمس.

كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر والمعتقل السياسي لعدة مرات سعيد عصافرة بعد اقتحام منزله الساعة 11 ليلا أول أمس، وقد تم تمديد اعتقاله لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق.

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وفي طولكرم، استدعت المخابرات العامة الأسير المحرر محمد رداد للمقابلة في مقراتها صباح اليوم، بعد نحو شهر من الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

إلى ذلك، مددت المخابرات العامة في الخليل اعتقال الشابين سامر دبابسة ومهند أبو ملش للمرة السادسة على التوالي لمدة 5 أيام علما أنهما معتقلين منذ 45 يوما، وقد تعرضا للتعذيب بتهمة إثارة النعرات الطائفية.