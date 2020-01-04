الكشف بالأرقام عن خسائر الحوثيين خلال شهر ونصف في الحديدة

السبت 4 يناير 2020

أكملت الهدنة الأممية في الحديدة عامها الأول ولم تتوقف خروقات الحوثيين لها ، تصعيد عسكري واسع للمليشيات الحوثية الموالية لإيران، قصف بالقذائف المدفعية والصاروخية واستهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وهجمات هنا وهناك على مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.



وخلال تلك الهجمات تلقت المليشيات ضربات موجعة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح على يد أبطال القوات المشتركة الذين تصدوا لها بكل استبسال وشجاعة ، ولقي خلالها عدد كبير من مسلحو المليشيا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح بينهم قيادات ميدانية عليا في صفوف الحوثيين.

نتناول في هذا التقرير إحصائية بسيطة لبعض خسائر الحوثيين الفادحة والتي حصلنا عليها عبر مصادر خاصة، عند وصول جثث قتلى وجرحى الحوثيين إلى مستشفيات صنعاء والحديدة منذ منتصف شهر نوفمبر وحتى أواخر شهر ديسمبر من العام 2019.

وهذه الخسائر ليست سوى جزء بسيط من الكم الهائل للخسائر الفادحة التي تكبدتها المليشيات على أيدي أبطال القوات المشتركة :-

ففي منتصف شهر نوفمبر شنت المليشيات هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا، تصدت له القوات المشتركة وكبدت المليشيات خسائر فادحة ، حيث أصيب القيادي في المليشيات المدعو أبو جعفر الطالبي وقتل العشرات من مرافقيه أثناء الهجوم.

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وواصلت المليشيات شن هجمات واسعة ومحاولات تسلل على كلاً من حيس والدريهمي والتحيتا والجبلية ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، تصدت لها القوات المشتركة وأفشلتها ، وأوقعت في صفوف المليشيات مئات القتلى والجرحى.

وخلال عشرة أيام وصلت إلى مشافي صنعاء والحديدة جثث 94 قتيلاً و 32 جريحاً من مسلحو مليشيات الحوثي، قادمة من الحديدة واكتضت بها المستشفيات بشكل كبير.

ولقي القيادي في صفوف المليشيات المدعو أبو نصر الله اللاحجي مصرعه في تلك الهجمات، وهو مسؤول زراعة الألغام في الساحل الغربي متأثراً بجراحه التي أصيب بها عند محاولته التسلل لزراعة الألغام في حيس.

بعد تلقي المليشيات ضربات موجعة خلال هجماتها السابقة على مواقع القوات المشتركة، ومصرع عدد كبير من مسلحيها بينهم قيادات، أصيبت المليشيات بحالة من الهستيريا وصعدت من هجماتها ومحاولات التسلل.

حيث لقي أكثر من 33 مسلحاً مصرعهم وأصيب أكثر من 166، بينهم قيادات عليا، وصلت جثثهم إلى مستشفيات زبيد وباجل في الحديدة وإلى عدة مستشفيات في صنعاء، خلال هجمات واسعة للمليشيات منذ 5 ديسمبر وحتى أواخر الشهر من العام 2019 ، وتصدت لها القوات المشتركة.

ليصل إجمالي عدد القتلى الحوثيين إلى ( 127 قتيل ) وعدد الجرحى لأكثر من ( 198 جريح ) منذ منتصف نوفمبر وحتى أواخر ديسمبر ، وتعد هذه الإحصائية التي حصلنا عليها من مصادر خاصة لعدد ضحايا المليشيات جزء بسيط من العدد الحقيقي والخسائر الفادحة في صفوف الحوثيين