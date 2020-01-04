شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمن مأرب يضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى صنعاء والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شحنه مخدرات كانت في طريقها الى صنعاﺀ لمليشيات الحوثي.

وتمكنت نقطة أمنية بنجد المجمعة على الخط الرابط بين مارب -البيضاﺀ من ضبط 41 كيلو من الحشيش المخدر مع أحد عصابات التهريب وبرفقته ثلاث نساء. وأكد مصدر أمني في تصريح لموقع "وزارة الداخلية ",أن أفراد شرطة المنشأت المكلفين بنقطه نجد المجمعة ضبطوا كمية من الحشيش المخدر تم إخفائها بطريقة احترافية ومموهة إلا أن الحس الأمني واليقظة العالية لدى جنود الأمن مكنهم من ضبط الكمية. Advertisements وأضاف المصدر ان الكمية التي كانت في طريقها الى مليشيات الحوثي في صنعاﺀ تم تسليمها مع المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة بمحافظة مأرب لاستكمال الإجراءات بشأنهم . يذكر أن الأجهزة الأمنية تضبط بين الحين والاخرعمليات تهريب للحشيش تقوم العصابات الإجرامية بتهريبها الى صنعاء.

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