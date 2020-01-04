شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي مكثف على المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 كثفت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران قصف مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مليشيات الحوثي استخدمت خلال القصف والإستهداف القذائف المدفعية والأسحلة الثقيلة والمتوسطة والقناصة. Advertisements وأوضحت المصادر أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الةقيل عيار 120 وقذائف عيار 82 ومدفعية الهاوزر على المواقع بشكل عنيف. ووفقاً للمصادر، فقد استهدفت عناصر المليشيات مواقع أخرى للقوات المشتركة بأسلحة معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا12.7 وسلاح 14.5 وبالأسلحة القناصة بشكل مكثف ومتواصل. الجدير بالذكر أن المليشيات تواصل انتهاكاتها وخروقاتها السافرة للهدنة الأممية بشكل يومي، في ظل تجاهل وصمت أممي ودولي تجاه تصعيدها المستمر في الحديدة

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